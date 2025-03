Gemeindefinanzen: Auftakt zu weiteren Gesprächen im Burgenland

Der Termin am späten Dienstagnachmittag ist der Auftakt, bei dem der Landeshauptmann den Gemeinde- und Städtevertretern seine Vorschläge unterbreiten will. Doskozil strebt an, den Müllverband in die Landesholding zu integrieren und im Gegenzug die Kommunen bei den Kosten für das Kindergartenpersonal zu unterstützen.

Dieses Angebot werde es an die Gemeinden geben und er zeigte sich überzeugt, dass die "konstruktiven Kräfte" nun im zweiten Anlauf überwiegen. Anfang 2024 war das Gemeindepaket am Widerstand der ÖVP gescheitert.