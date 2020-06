Geld und Verkehr sollen in Parndorf fließen

Zwischen Neusiedl am See und Parndorf sprießen die Einkaufszentrum regelrecht wie Schwammerl aus dem Boden. Drei Monate nach der jüngsten Eröffnung, griffen am Montag Politiker und Verantwortliche zum Spaten um das obligatorische Häufchen Erde in die Luft zu werfen. Gegenüber dem Factory Outlet Center soll 2014 ein weiteres, rund 55 Millionen Euro teures Einkaufszentrum (EKZ) eröffnet werden. Geschäftsführer Walter Steindl will mit einem Branchenmix aus Lebensmitteln, Sport, Elektro, Parfümerie, Einrichtung, Textil und Schuhen bei den Kunden punkten.