Gefangen in ihrem eigenen Körper

Doch obwohl sie ihre Muskelkraft längst verlassen hat, ist Frau Pleschko nach wie vor eine Kämpfernatur. Weil sie an einer besonderes aggressiven Form von ALS leidet, haben ihr die Ärzte 2011 eine Lebenserwartung von einem halben Jahr zugesprochen. Bei einem „normalen“ Krankheitsverlauf haben Patienten eine Lebenserwartung von zwei bis fünf Jahren. „Das Schicksal meinte es nicht gut mit mir, ich habe das volle Programm abbekommen“, schreibt die Patientin auf ihrem Spezialcomputer.

Früher hat sich die gebürtige Steirerin, die lange in Mödling gelebt hat, bevor sie mit ihrem Mann ins Burgenland zog, selbst sehr gerne um andere Menschen gekümmert und Benefizveranstaltung für bedürftige Kinder organisiert. „Ich möchte, dass es allen Menschen in meinem Umfeld gut geht“, schreibt die 61-Jährige, die gemeinsam mit anderen Frauen für ihr soziales Engagement in Mödling mit dem „Goldenen Löwenherz“ ausgezeichnet wurde. Gerade deshalb fällt es ihr doppelt schwer, dass sie nun diejenige ist, um die sich ihr Ehemann Heinz und die beiden erwachsenen Kinder kümmern müssen. Weil der 64-Jährige selbst schwer krank ist, braucht er Unterstützung bei der Betreuung und Pflege seiner Frau. Die 24-Stunden-Betreuerin Elena packt im Alltag tatkräftig mit an.