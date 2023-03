Gefahrenguteinsatz in Pharmabetrieb im Burgenland

Zu einem Gefahrenguteinsatz bei einem Pharmaunternehmen in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt Umgebung) mussten am Donnerstagnachmittag mehrere Feuerwehren ausrücken. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung und der Landessicherheitszentrale wurde niemand verletzt.

Eine chemische Reaktion dürfte die Brandmeldeanlage ausgelöst haben, hieß es zur APA.