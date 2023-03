Gefahrenguteinsatz in Pharmabetrieb im Burgenland

Zu einem Gefahrenguteinsatz bei einem Pharmaunternehmen in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt Umgebung) mussten am Donnerstagnachmittag mehrere Feuerwehren ausrücken. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung und der Landessicherheitszentrale wurde niemand verletzt. Eine chemische Reaktion dürfte die Brandmeldeanlage ausgelöst haben, hieß es zur APA.

Im Einsatz war neben den Feuerwehren aus Neufeld und dem benachbarten Hornstein auch jene aus der Landeshauptstadt. Der Einsatz stellte sich als nicht so groß heraus, wie zunächst befürchtet, meinte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Rust musste nicht mehr hinzugezogen werden. Am Nachmittag galt es noch, die Räumlichkeiten zu durchlüften.