Bei Bauarbeiten in Rust im Nordburgenland ist es Dienstagmittag zu einem gefährlichen Gasaustritt gekommen, in dessen Folge die Umgebung evakuiert werden musste. Ein Arbeiter hatte zuvor irrtümlich eine Gasleitung durchtrennt. Dieser hatte großes Glück, dass es nicht zu einer Explosion gekommen sei, so die Freiwillige Feuerwehr Rust, denn die Menge des ausgetretenen Gases sei zu hoch dafür gewesen.