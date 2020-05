Für Verlängerung "schaut es ganz gut aus"

Davon angetan sind offenbar auch viele andere Junge und Junggebliebene. Denn für Pippi Langstrumpf in Form eines Kindermusicals – Premiere in „Papagenos Opernwelt“ ist am 15. Juni – seien bereits 20.000 Karten verkauft. „Wir sind nahezu ausverkauft“, sagt Werner, über eine Erweiterung der Tribüne werde noch entschieden.

Längst klar ist für den federführenden Bühnenbildner und Regisseur Manfred Waba die Szenerie, in der Elisabeth Fruhmann alias Pippi Langstrumpf ihren Schabernack treiben wird. So werde ein richtiges Pippi-Langstrumpf-Dorf entstehen, seine Elemente: u.a. ein Jahrmarkt, eine bis zu zehn Meter hohe Kirche, das Haus von Tommy und Annika und natürlich die Villa Kunterbunt samt Äffchen Herr Nilsson und dem Pferd Kleiner Onkel. In dieser Kulisse wird ein Ringkampf genauso ausgetragen wie eine Verfolgungsjagd. Abrundung kommt durch schwungvolle Musik mit jazzigem Touch von Georg Riedl und etlichen Tänzen. „Das wird eine Riesengaudi“, verspricht Regisseur Waba. Für ihn persönlich „macht die Freiheit und Unangepasstheit den Reiz der Figur aus“. Ins selbe Horn stößt der künstlerische Leiter, Edmund Emge: “Es ist das Rebellische an ihr, dieses Aufbegehren fehlt uns.“

