Für Schokofabrik Hauswirth gibt es seriöse Interessenten

Am 17. Februar steht am Landesgericht Eisenstadt die Berichts- und Prüfungstagsatzung an, dann ist klar, wie hoch die Forderungen der Gläubiger sind. Er arbeite an einem Konzept, wie es weitergehen kann, ist alles, was Hauswirth im Vorfeld sagen will.

Dass der 1949 gegründete Familienbetrieb fortbestehen soll, hat Roman Hauswirth, der mit seinem Bruder Peter seit 2006 an der Spitze des Unternehmens steht, von Anfang an klar gemacht.