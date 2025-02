Burgenland: Wenig Schnee spart Winterdienst viel Salz und Sole

„Sieben Tage mit Schneefall wurden bisher gezählt, gemittelt über unsere zehn Standorte“, sagt Jürgen Glöckl , Referatsleiter in der Baudirektion des Landes. Das Referat Anlagen, Geräte und Fuhrpark ist auch für den Winterdienst auf den burgenländischen Straßen zuständig.

Etwa, um Eisbildung und Reifglätte auf der Fahrbahn zu bekämpfen. Im Burgenland wird seit Jahren auf vorbeugendes Streuen mit Feuchtsalz gesetzt. Sobald die Temperatur auf 0 Grad Celsius sinkt, werden die Laster in Gang gesetzt.

In Summe verfügt die Baudirektion des Landes für den Winterdienst über gut 70 Streu- und Räumfahrzeuge und mehr als 300 Mitarbeiter. Sie stehen schon ab Mitte Oktober in Bereitschaft, denn „man muss immer gerüstet sein“, so Glöckl.

Salz und Sole

Zum Rüstzeug gehören mittlerweile auch Daten von Wetterstationen und Live-Daten von den Einsatzfahrten, die in einem Online-Einsatzportal zusammengeführt und veranschaulicht werden.