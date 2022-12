Begonnen hatte alles, als der Ruf der Eltern jugendlicher Nachtschwärmer nach einem kostengünstigen Shuttleservice für den Nachwuchs immer lauter wurde. Im Jänner 2007 war es so weit und die Taxiinnung startete gemeinsam mit dem Jugendreferat der Landes das „Jugendtaxi Burgenland“.

Mittlerweile beteiligen sich 140 Gemeinden an diesem Projekt. Seit 2011 unterstützt auch Raiffeisen das Jugendtaxi und den Verein Mobiles Burgenland. Am Donnerstag wurde in Eisenstadt Bilanz über die 15 Jahre bestehende Initiative gezogen.