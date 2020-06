Fünf Stimmen mehr sichern Heidenreich Bürgermeisteramt

"Das wichtigste ist nun, gemeinsam Gespräche zu führen", erklärt Neo-Bürgermeister Heidenreich. Er ist auf Kooperation angewiesen und möchte alle an einen Tisch bringen. "Es geht schließlich um die Sache, darum gemeinsam etwas für den Ort zu schaffen." Zudem sei es wichtig, dass in der Gemeindepolitik wieder Ruhe einkehre und es keinen Zwist mehr gebe, so der Wahlsieger.

Auch Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) gratulierte Sonntagnachmittag. "Ich bin überzeugt, dass Heinz Heidenreich die richtige Wahl für Großhöflein ist. Ich wünsche ihm und ganz Großhöflein eine sachliche und erfolgreiche Gemeindepolitik." Der Gemeinderat (LBL: 8 Mandate; SPÖ: 7; ÖVP: 6) ist durch die Wahl nicht berührt. Die nächste reguläre Bürgermeister- und Gemeinderatswahl findet im Herbst 2017 statt.