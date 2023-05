Früherer Eisenstädter Bürgermeister Kurt Korbatits ist tot

In seiner Amtszeit als Bürgermeister wurden u.a. das Bundesschulzentrum, die Zentralkläranlage, das Allsportzentrum mit Hallenbad, Sporthalle und Eislaufplatz sowie das Kulturzentrum errichtet. Weiters wurde die Umgestaltung der Hauptstraße in eine Fußgängerzone in die Wege geleitet.

Korbatits wurde am 2. September 1937 in Wien geboren. Er übersiedelte als Kind mit seiner Mutter nach Eisenstadt, wo er das Bundesrealgymnasium besuchte. Nach der Matura begann er in Wien Medizin zu studieren und trat 1962 in den Dienst der burgenländischen Landesregierung. 1965 wurde der ÖVP-Politiker Mitglied des Gemeinderates. Am 14. November 1977 wurde er zum Nachfolger von Bürgermeister Hans Tinhof bestellt. Im Jänner 1990 legte er die Funktion als Stadtchef zurück und wurde im Jahr darauf zum Ehrenbürger von Eisenstadt ernannt.