Frostiges Klima in Erdbeergemeinde

Die Diskussionen rund um das geplante Feuerwehrhaus in der Nähe des Rathauses kommen Rudolf Bernhardt gerade recht. Dieses Projekt sei "überhaupt nicht durchgedacht". Es sei ein "Wahnsinn", dass zwischen den Einfahrtstoren des Feuerwehrhauses und dem Gehsteig "nur" 7,80 bzw. 9,60 Meter lägen. Bernhardt plädiert für zwei andere Standorte und zwar am Bauhof bzw. beim alten Gasthaus Wohlfarth, das in der Nähe der Kläranlage liegt. Über die Finanzierung macht sich der Chef der Bürgerliste seine Gedanken: "Wenn der Bürgermeister weniger Geld für Eigenwerbung ausgäbe, wie er das in den letzten Jahren getan hatte, könnten wir mit dem Geld locker ein Feuerwehrhaus bauen."



Auch über die Volksschuldirektorin mokiert sich der Bürgerlisten-Chef. Wie der KURIER berichtete, hat Bürgermeister Weghofer eine Resolution an Landtagspräsidenten Gerhard Steier übergeben, in der die Gemeinde Wiesen - als Schulerhalter - die Abberufung und Versetzung der Schulleiterin fordert. Bernhardt hingegen befürchtet, dass die Politik zu wenig gegen die Direktorin unternehme, und daher schlage er vor, eine private Volksschule zu installieren.