Frieden und Liebe regieren ab 15. Mai beim Schlaininger Klangfrühling

Der Klangfrühling in Stadtschlaining hat sich heuer dem Frieden und der Liebe verschrieben - auch in ihren skurrilsten Formen: Uraufgeführt wird nämlich die Oper „Toadette“ des 17-jährigen Burgenländers Jack Dauner, in der es, angelehnt an Romeo und Julia, um eine Kröte geht, die sich in einen Frosch verliebt.

Insgesamt stehen von 15. bis 21. Mai 15 Veranstaltungen auf dem Programm.