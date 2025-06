Freischärlerstaat Lajtabánság in Oberwart währte nur sechs Wochen

Der Hintergrund: Nach dem Ersten Weltkrieg besiegelten die Verträge von Saint-Germain (1919) und Trianon (1920) die neue Grenzziehung in Mitteleuropa. Ungarn musste einen Teil Westungarns – rund 280.000 Deutschsprachige lebten in diesem Gebiet – an die Republik Österreich abtreten. Doch nicht alle akzeptierten diesen Schritt.

Die „Republik Lajtabánság“ endete am 10. November 1921 mit dem Abzug der Freischärler. Das österreichische Bundesheer hatte bereits am 3. November mit dem Einrücken begonnen und schloss die Besitznahme bis zum 26. November ab. Am 5. Dezember wurde das Gebiet schließlich offiziell von Ungarn an Österreich übergeben.

Jobbik-Gedenken

Fast 90 Jahre später – am 3. Oktober 2010 – wurde in Oberwart eine Gedenkfeier für Lajtabánság abgehalten. Organisiert wurde sie von Anhängern der rechtsextremen ungarischen Partei Jobbik, genehmigt durch die zuständigen österreichischen Behörden. Der grüne Nationalratsabgeordnete Karl Öllinger reagierte damals mit einer parlamentarischen Anfrage auf die Gedenkfeier.M. Pekovics