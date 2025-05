11 Stunden für 40 Kilometer: 280 Jahre Geschichte an einem Stahlseil

Denn das Baujuwel, das unter dem Schutz des Bundesdenkmalamts steht, befand sich in einem sehr schlechten Bauzustand. Somit schied die übliche Vorgangsweise – Zerlegen an Ort und Stelle mit anschließendem Zusammenbau am neuen Standort – von vornherein aus. Blieb also nur die Überführung im Ganzen mit Spezial-Lkw und Schwerlastkran übrig.

© Astrid Kropf

Eine Herausforderung, die Mensch und Gerät an die Grenzen des Möglichen brachte. Elf Stunden lang dauerte der spektakuläre Sondertransport vom Auf- bis zum Abladen. Dazwischen lag eine rund 40 Kilometer lange Fahrt vom Bezirk Oberwart in den Bezirk Güssing – immer in Begleitung von vier Fahrzeugen mit Blaulicht. Kitting: Baujahr 1748 Der „Kitting“ ist bereits das 36. Objekt im 1970 gegründeten Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf von Gerhard Kisser und ergänzt die bisherige Sammlung historischer Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und Werkstätten aus dem Südburgenland. Das große Ziel ist, sie alle vor dem Verfall zu retten. „Vor der Übertragung wurde das Gebäude wissenschaftlich untersucht. Aufgrund von Holzanalysen konnte das Baujahr mit 1748 eruiert werden“, erzählt Eveline Niederbacher-Kisser.

„Von außen kann der Kitting in etwa zehn Tagen zu den jeweiligen Öffnungszeiten des Museums besichtigt werden“, sagt Museumsmitarbeiterin Astrid Kropf, die über das historische Objekt bestens informiert ist. „Es handelt sich um einen frei stehenden Speicher mit einer Bauweise, die nur in Unterschützen zu finden ist. Gedacht und geeignet war das Gebäude zur Lagerung sämtlicher in der Landwirtschaft hergestellter Lebensmittel und benötigter Verarbeitungsgeräte.“ Lehm als Brandschutz Typisch für dieses Gebäude ist die Holzblockbauweise. „Dabei bildet ein Holztonnengewölbe den oberen Abschluss. Die Außenmauer besteht aus einer geschlossenen Hülle, die mit Lehm verputzt wurde. Bei diesem Kitting ist übrigens noch alles im Original vorhanden“, so die Mitarbeiterin des Freilichtmuseums.