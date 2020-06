Freies WLAN: Hot-Spots für heiße Tage im Bad

Das Plakat der Jungen ÖVP spricht Bände und spiegelt vor allem den Zeitgeist wider: 1968 – freie Liebe, 2012 – freies WLAN in den Freibädern.

Da sich Arbeitsabläufe und die Kommunikation zunehmend ins Internet verlagern würden, tritt die JVP für Gratis-Internet in Burgenlands Frei- und Seebädern sowie in anderen Freizeiteinrichtungen ein. Gesurft soll künftig also nicht nur im Wasser werden, sondern auch außerhalb. In Draßburg und Siegendorf existiert diese Möglichkeit bereits in den Schwimmbädern.

"Der in der Eisenstädter Fußgängerzone installierte WLAN-Hotspot wird sehr gut angenommen. Nun wollen wir dieses Angebot aufs ganze Burgenland ausweiten. Wir haben eine Firma gefunden, die die Umsetzung übernehmen könnte", sagt JVP-Landesobmann Christoph Wolf. In den nächsten Wochen werde man daher mit diesem Angebot an alle Gemeinden herantreten. Die Installierung kostet einmal zwischen 1000 und 1500 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für den Internetzugang.