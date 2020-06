Freie Fahrt für Bahn und bessere Anschlüsse

Berechtigte Verspätungen würden die Fahrgäste verstehen. Was sie nicht nachvollziehen können und was „berechtigten Ärger“ verursachen würde, seien „mangelhafte Informationen, etwa wie viel Verspätung zu erwarten ist.“

Bei Kriterien für das Bahnfahren, wie Anzahl der Zugverbindungen und Zufriedenheit mit den Anschlüssen, könnten die Noten besser sein, als sie derzeit sind (Note 2,3), so Gratzer: „Der Wunsch von Burgenlands Bahnfahrern nach mehr Verbindungen ist groß.“ Mehr als die Hälfte würde meinen, dass durch häufigere Zugverbindungen auch mehr Menschen mit der Bahn fahren würden. „Angesichts flexiblerer Arbeitszeiten ist es für Pendler wichtig, dass es auch am Abend häufigere Verbindungen gibt“, betont VCÖ-Sprecher Gratzer. Bei der Häufigkeit der Verbindungen erlebten die Burgenländer in den vergangenen zwölf Monaten die geringsten Verbesserungen.