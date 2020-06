Frauenmord steht vor Klärung

Es war ein brutales Verbrechen, das die Ermittler vor knapp sechs Jahren vor ein Rätsel stellte. Eine 73-jährige Frau aus Pöttsching war am Abend des 30. Juli 2006 mit durchgeschnittener Kehle in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. In puncto Tatmotiv und Täter tappten die Ermittler vorerst im Dunkeln. Das Haus war nicht durchwühlt und es sah auch nicht so aus, als hätte sich jemand gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft.

Nun sitzt seit einer Woche ein gebürtiger Türke in Haft, der unter dem dringenden Verdacht steht, die alte Dame ermordet zu haben.

Dass der Tatverdächtige überführt werden konnte, ist der Beharrlichkeit der Ermittler und moderner Analysetechnik zu verdanken.