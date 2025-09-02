Das ist einfach nur Fußball

Schließlich sagen wir ja auch nicht Männerfußball, wenn Rapid gegen Austria oder Oggau gegen Oslip gegeneinander antreten. Mit dem in dieser Saison in der Bundesliga antretenden FC Südburgenland gibt es jedenfalls wieder weibliche burgenländische Aushängeschilder in der obersten österreichischen Spielklasse. Nach dem ersten 3:0-Sieg am Sonntag gegen Kleinmünchen/BW Linz liegt die Mannschaft mit vier Punkten auf Platz sechs der Tabelle. Am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, sind die Damen des SK Sturm Graz in Stegersbach zu Gast – eine gute Gelegenheit, unseren südburgenländischen Fußballerinnen einmal genau auf die Beine zu schauen.

Aber nicht nur in Stegersbach, sondern im gesamten Burgenland beginnt am Wochenende die Frauen-Landesliga – mit so vielen Vereinen wie noch nie. Zehn Teams, darunter vier neue Mannschaften, kämpfen um den Meistertitel. Vorbilder auf dem Platz Man könnte fast meinen, Frauenfußball (Verzeihung!) ist im Burgenland gerade das, was Männerfußball (komisch, oder?) einmal war – eine Erfolgsgeschichte. Während bei den Herren viele Vereine mit Nachwuchsproblemen, schwindenden Zuschauerzahlen und dementsprechend leeren Vereinskassen kämpfen, könnte durch die Damen eine Liga mit neuer Begeisterung und viel Rückenwind entstehen.