Burgenländer bei Rapid: Grün-Weiß mit viel Rot-Gold

Von Vanessa Halla

Rapid ist Kult. Rapid spielt in der Bundesliga. Rapid gibt es seit 1899, stolze 24.000 Vereinsmitglieder zählt der Sportklub. Ebenfalls aktuell ist, dass Marko Arnautovic in nächster Zukunft nicht in den Farben Grün-Weiß auflaufen wird. Das hat sicher wehgetan, schließlich wartet man in Hütteldorf seit 2008 darauf, dass man endlich wieder österreichischer Fußballmeister wird. Dafür hat man jetzt aber Peter Stöger als Trainer. Auch super.

Fix super für den Verein und seine Kicker ist der Burgenland-Support, denn gleich drei wichtige Posten auf dem Weg in die neue Saison sind mit Burgenländern besetzt.