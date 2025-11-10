Frauen in technischen Berufen - das große Ungleichgewicht

In Österreich sind technische Berufe meist Männersache. Laut Statistik Austria sind rund 62 Prozent all jener, die eine Lehre abschließen, männlich, nur 38 Prozent weiblich. Und bei den technischen Lehrberufen ist das Gefälle noch größer: Mädchen wählen meist Büro, Handel oder Friseur, Burschen Metall, Elektro oder Kfz. Die Folge: Fachkräftemangel auf der einen, verpasste Chancen auf der anderen Seite.

Diese Schieflage ist kein Naturgesetz, sondern ein Ergebnis von Rollenbildern, die sich früh verfestigen. Technik gilt als „Männerdomäne“, Handwerk als körperlich, nicht als kreativ. Mädchen erleben seltener Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders geht. Nur etwa vier von 30 Schülern in einer technischen Berufsschulklasse sind weiblich. Das ist kein Zufall, sondern der Spiegel gesellschaftlicher Erwartungen. Schlecht bezahlte Branchen Der Preis dafür ist hoch. Frauen verdienen nach der Lehre im Schnitt rund 640 Euro weniger pro Monat als Männer – vor allem, weil sie in schlechter bezahlten Branchen arbeiten. Betriebe wiederum klagen über fehlende Bewerber, schließen aber unbewusst Bewerberinnen aus.