Frauen auf dem Rückzug und im Vormarsch

Was die politische Repräsentanz betrifft, wird die Ungleichheit gerade wieder größer. Nicht nur im National- und Bundesrat, sondern eben auch im Landtag. In den Jahren 2020 bis 2025 waren elf von 36 Sitzen von Frauen besetzt, das sind 30,5 Prozent. Im neuen Landtag sind nur noch neun Frauen vertreten, also exakt 25 Prozent. Drüber liegen die Regierungsparteien SPÖ (29,4 Prozent) und Grüne (50 Prozent), darunter FPÖ (22,2 Prozent) und ÖVP (12,5 Prozent).

Immerhin sind Frauen im dreiköpfigen Landtagspräsidium klar in der Mehrheit, Astrid Eisenkopf (SPÖ) ist Erste und Claudia Schlager (SPÖ) Dritte Präsidentin.

Und aufwärts geht es auch an der Basis, in den Gemeinden. Seit der Kommunalwahl 2022 regieren in 17 der 171 Gemeinden Bürgermeisterinnen. Nach NÖ und OÖ ist das der dritte Platz und das stärkste Plus.