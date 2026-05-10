Kulturzentrum Güssing eröffnet: Das ist jetzt alles neu

In Güssing ist am Samstag das generalsanierte Kulturzentrum (KUZ) mit einem "Tag der offenen Tür" in Betrieb genommen worden. Das Herzstück des Hauses ist laut einer Aussendung der modernisierte Veranstaltungssaal mit 500 Sitzplätzen. Ergänzt wird die Lokalität durch eine neue Outdoor-Bühne mit Arena, die Innen- und Außenräume miteinander verbindet und Veranstaltungen im Freien ermöglicht. Eine Restaurantterrasse bietet Blick auf die Güssinger Burg.

Ergänzt wird das Ensemble durch ein Atrium und einen Open-Air-Bereich. Bibliothek, Seminarräume und Co-Working-Spaces stehen als ganztägig nutzbare Treffpunkte zur Verfügung. "Eine Photovoltaikanlage sorgt für ein nachhaltiges Energiekonzept", wird betont. Mehrheit für Modernisierung Am 27. Juni 2021 hatten sich 58,9 Prozent der Bevölkerung des Bezirkes Güssing bei einer Volksbefragung für eine Modernisierung des Kulturzentrums ausgesprochen.