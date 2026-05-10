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Burgenland

Kulturzentrum Güssing eröffnet: Das ist jetzt alles neu

Die Anlage wurde mit modernisiertem Veranstaltungssaal und neuer Outdoor-Bühne eröffnet. Künftig wird es "Frank-Hoffmann-Kulturzentrum" heißen.
10.05.2026, 12:22

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Luftaufnahme eines Gebäudes mit orangefarbenem Dach, Solarmodulen und einem Amphitheater.

In Güssing ist am Samstag das generalsanierte Kulturzentrum (KUZ) mit einem "Tag der offenen Tür" in Betrieb genommen worden.

Das Herzstück des Hauses ist laut einer Aussendung der modernisierte Veranstaltungssaal mit 500 Sitzplätzen. Ergänzt wird die Lokalität durch eine neue Outdoor-Bühne mit Arena, die Innen- und Außenräume miteinander verbindet und Veranstaltungen im Freien ermöglicht. Eine Restaurantterrasse bietet Blick auf die Güssinger Burg.

Die Kultur kehrt nach Güssing zurück

Ergänzt wird das Ensemble durch ein Atrium und einen Open-Air-Bereich. Bibliothek, Seminarräume und Co-Working-Spaces stehen als ganztägig nutzbare Treffpunkte zur Verfügung. "Eine Photovoltaikanlage sorgt für ein nachhaltiges Energiekonzept", wird betont.

Mehrheit für Modernisierung

Am 27. Juni 2021 hatten sich 58,9 Prozent der Bevölkerung des Bezirkes Güssing bei einer Volksbefragung für eine Modernisierung des Kulturzentrums ausgesprochen.

Kulturzentrum Güssing öffnet im Mai, heißt aber künftig anders

Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sprach bei der Eröffnung am Samstag von einem "klaren Schritt zur Stärkung des Kulturstandorts im Südburgenland". Das Land habe etwa 23 Millionen Euro investiert.

Das KUZ wird künftig den Namen "Frank-Hoffmann-Kulturzentrum" tragen. Die feierliche Namensgebung mit Segnung und Enthüllung der Frank-Hoffmann-Büste findet am 18. September im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Kulturzentren Burgenland" statt.

Güssing
Agenturen, eh  | 

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