FPÖ: Smolej zieht in Landtag ein, zwei Landesparteisekretäre

Nach dem Rückzug der Landtagsabgeordneten Michaela Brandlhofer und des Landesparteisekretärs Daniel Jägerbauer in der Vorwoche hat die FPÖ Burgenland die Nachfolge geregelt. Der Jennersdorfer Rudolf Smolej folgt auf die aus dem Bezirk Neusiedl am See kommende Brandlhofer, die wegen eines Todesfalls in ihrer Familie das Mandat zurückgelegt hat.

Und die Funktion des Landesparteisekretärs teilen sich künftig zwei Mandatare: Nationalrat Michael Gmeindl aus dem Bezirk Güssing und Bundesrat Thomas Karacsony aus dem Bezirk Oberwart. Alle Entscheidungen seien im Landesparteivorstand am Mittwoch einstimmig getroffen worden, teilten FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig und Klubobmann Christian Ries am Donnerstag im blauen Landtagsklub im Eisenstädter Landhaus mit. Zumindest bis zum Landesparteitag im Oktober bleibt Smolej weiterhin auch Landesgeschäftsführer.