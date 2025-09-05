Verdacht auf Körperverletzung: FPÖ-Politiker im Visier der Justiz

Der letzte Tag der politischen Woche hatte es in sich. Am Freitag trudelte ein Schreiben der Staatsanwaltschaft im Büro der Landtagsdirektion ein. Der Inhalt: Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt möchte Ermittlungen gegen den FPÖ-Abgeordneten Sandro Waldmann wegen des „Verdachts auf Körperverletzung“ einleiten.

Dieses Ansuchen schlägt ein neues Kapitel in der Causa auf, die Waldmann am Samstag, 2. August, um 10.44 Uhr mit einer eMail an burgenländische Medien selbst losgetreten hatte. Der Betreff der damaligen Freiheitlichen Pressemitteilung: „Politisch motivierter Angriff auf die Frau von Landtagsabgeordneten Sandro Waldmann beim Waldfest der sogenannten ,Burschenschaft‘ Langeck“. Stoß mit Folgen? Ein Bericht der Krone fiel damals allerdings anders aus, als Waldmann mit seiner Pressemitteilung intendiert hatte. Dort war von einem Stoß des FPÖ-Abgeordneten zu lesen, durch den der Obmann der Burschenschaft eine Böschung hinunterstürzte und sich dabei leicht verletzte.

Die Staatsanwaltschaft möchte gegen den FPÖ-Abgeordneten Sandro Waldmann wegen des "Verdachts auf Körperverletzung" ermitteln.