Das Rote Kreuz im Burgenland feiert heuer einen runden Geburtstag: Am 13. August 1946 wurde der Landesverband der Hilfsorganisation in Eisenstadt gegründet. Mehr als die Hälfte der 80 Jahre ist Werner Krischka in verschiedenen Funktionen beim Roten Kreuz tätig, seit dem vergangenen Herbst steht der frühere langjährige Chefarzt der Gebietskrankenkasse (zuletzt ÖGK) als ehrenamtlicher Präsident an der Spitze der Organisation mit fast 3.600 freiwilligen Mitarbeitern, 309 hauptamtlich Beschäftigten und 159 Zivildienern. Apropos: Über eine im Zuge der geplanten Wehrpflichtreform diskutierte Verlängerung des Zivildienstes würde sich der Präsident freuen, sagt er am Dienstag in der Eisenstädter Rot-Kreuz-Zentrale.

Jubiläumsausstellung 80 Jahre Rotes Kreuz Eisenstadt/Schlaining. Am 13. August 1946 fand in Eisenstadt die konstituierende Sitzung des Rot-Kreuz-Landesverbandes Burgenland statt. Aus diesem Anlass gibt es heuer auf Burg Schlaining eine Sonderausstellung zu „80 Jahre Rotes Kreuz im Burgenland“. Die Eröffnung ist am Weltrotkreuztag (8. Mai), die Schau ist bis Ende des Jahres geöffnet. Anhand historischer Dokumente und Objekte wird die Entwicklung des Landesverbandes nachgezeichnet. Beim Zutritt zu den Ausstellungsräumen auf der Friedensburg erhalten die Besucher einen Rückblick auf die Vorgeschichte des Landesverbandes, etwa die ersten örtlichen Rotkreuz-Vereine zu Zeiten der Donaumonarchie. Ein eigener Raum ist dem Aufbau des modernen Rettungswesens gewidmet. Nach und nach entstand ein flächendeckendes Netz aus Dienststellen, Rettungsfahrzeugen und Notfallstrukturen. Im Kaisersaal werden auf sieben großformatigen Tafeln Meilensteine präsentiert – von der Gründung des Landesverbandes über den Bau der Bezirksstellen bis zur Erweiterung des Hilfsangebots.

Auch im Burgenland bestimmen politische Entscheidungen die Arbeit der humanitären Organisation nicht unwesentlich mit. Zuletzt etwa die vom Land forcierte Neuorganisation der Hauskrankenpflege. Das Land wird dazu in 28 Regionen eingeteilt. Jede Region hat nur einen Anbieter, was die Wahlfreiheit von Patienten und Anbietern einschränkt. Im Vorjahr hat das Land den Betrieb ausgeschrieben, das Rote Kreuz erhielt den Zuschlag für vier Regionen. „Wunsch des Landes“ Auf die Frage, ob man mehr Regionen wollte, antwortet Rot-Kreuz-Geschäftsführerin Tanja König: „Wir sind nicht unzufrieden“, zumal die vier Regionen etwa dem bisherigen Marktanteil entsprächen.

Ebenfalls im Landhaus wurde bereits 2024 die Anhebung des Rettungsbeitrages beschlossen. Wie das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) erhoben hat, fiel das Plus im Burgenland besonders hoch aus. Mit 27,7 Euro pro Einwohner ist der Rettungsbeitrag hierzulande der höchste aller Bundesländer. Zwischen 2022 und 2025 hat sich der Beitrag „mehr als verdoppelt“, so das KDZ. Es sei „Wunsch des Landes gewesen, dass Rettungsautos top-ausgestattet sind“, betont Rot-Kreuz-Präsident Krischka. Nun fahre immer ein Notfallsanitäter mit: „Dass das mehr kostet, ist klar“. Wer anschafft, muss auch zahlen.

Der Rettungsdienst, trotz der vielen Angebote des Roten Kreuzes immer noch dessen Hauptaufgabe, wird zu rund 70 Prozent von der öffentlichen Hand – Land und Sozialversicherung – finanziert. Der Rest kommt von Selbstbehalten, Spenden und Beiträgen der 34.500 Mitglieder und Spender. Die Flüchtlingsfrage Insgesamt steuert die öffentliche Hand aber weniger als 50 Prozent zum Budget des Roten Kreuzes bei, denn etliche Angebote wie die Lesepaten werden ausschließlich über Spenden finanziert.