Fleischhauer: Tiefen und Höhen eines Berufsstandes

Seit den 1970er Jahren betreibt Michael Sandhofer seine Fleischhauerei in Eisenstadt. Die einzige in der Landeshauptstadt, wo doch fast 13.000 Menschen wohnen. Ihm gehe es gut, "mit Tiefen und Höhen, wie überall", sagt Sandhofer. Er achte darauf, dass seine Produkte auf qualitativ höchstem Niveau stehen. Das sei nicht immer leicht, aber es funktioniere.



Seine Fleischwaren erhält er aus dem benachbarten Niederösterreich. Die Tiere selbst zu schlachten, komme für ihn nicht in Frage: "Das ist zu teuer", erklärt Sandhofer. Die Auflagen seien enorm. Zertifikate oder Gütesiegel, wo dann "vielleicht" österreichische Qualität versprochen werde, "kann sich niemand leisten". Er müsste dabei auf Hygiene-Vorschriften achten, die er nicht bewältigen kann, und die auch nicht notwendig seien: "Haben wir früher schmutzig gearbeitet?", fragt er. Und gibt prompt die Antwort: "Natürlich nicht."



Auch vom Personal her wäre es "sehr kostenintensiv". Sandhofer müsste mindestens drei zusätzliche Angestellte beschäftigen, um eine Schlachtung im eigenen Haus durchzuführen.

Michael Sandhofer führt noch ein drittes Argument ins Treffen, warum er keine Schlachtung im Haus durchführt: "Es ist nicht so einfach rund um den Neusiedler See adäquate Fleischqualität zu bekommen." Schließlich und endlich sei ja für ihn die Qualität oberste Prämisse.