Finanzen: ÖVP-Auftrag an Landesrechnungshof, SPÖ pocht auf Müll-Deal

Die ÖVP hat den Burgenländischen Landesrechnungshof beauftragt, die Abzüge des Landes von den Ertragsanteilen für die Gemeinden zu prüfen. Untersucht werden soll etwa die Entwicklung und Höhe der Abzüge und ob diese sachlich gerechtfertigt sind, denn: "Was bleibt den Gemeinden noch zum Überleben aufgrund der Abzüge, die das Land bei den Ertragsanteilen vornimmt", so Klubobmann Bernd Strobl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

"Wir wollen Transparenz und haben daher das Verlangen auf eine Antragsprüfung beim Landesrechnungshof gestellt."