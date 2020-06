Feuerwehrautos wurden Raub der Flammen

Am Abend stehen einige Feuerwehrleute aus Königsdorf fassungslos vor der abgebrannten Garage. „Als ich gekommen bin, hab ich nur gesehen, dass es drinnen gebrannt hat“, sagt ein Feuerwehrmann. Bei den Toren war das Plexiglas schon geschmolzen. Tun konnte er nichts, die Ausrüstung befand sich im Feuerwehrhaus. Die Garage ist komplett ausgebrannt. Auch der Sanitärbereich wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Das Rüstlöschfahrzeug, das voriges Jahr in Betrieb genommen wurde, dürfte ein Totalschaden sein. Es habe rund 300.000 Euro gekostet, auch der Mannschaftstransporter wurde durch die Flammen beschädigt. Das Gebäude wurde durch die Hitze und die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogenen. „Wie schwer die Schäden sind, wird erst ein Statiker bestimmen“, sagt Feuerwehrkommandant Florian Breier. Schon am Abend sind einige Risse an der Decke zu erkennen.

Die umliegenden Feuerwehren übernehmen jetzt den Schutz für die Gemeinde. „Die Landessicherheitszentrale weiß Bescheid, dass wir länger nicht einsatzbereit sein werden“, sagt Breier. Wie es weitergeht, wisse er noch nicht. Die Ursache des Brandes werden Sachverständige heute untersuchen. Von Brandstiftung geht man vorerst nicht aus.

Schon 2008 kam es in der Küche des Königsdorfer Feuerwehrhauses zu einem Brand. Nachbarn schlugen damals Alarm, die Flammen konnten rasch gelöscht werden.