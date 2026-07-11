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Bezirk Oberwart

In Pkw eingeschlossen: Feuerwehr rettete Kind aus heißem Auto

Die Seitenscheibe musste schließlich eingeschlagen werden.
11.07.2026, 14:17

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Die Feuerwehr musste die Seitenscheibe des Pkw einschlagen.

In Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) hat die Feuerwehr ein Kleinkind aus einem Auto gerettet. Dieses hatte sich zuvor in dem Pkw eingeschlossen, der in der prallen Sonne stand. Öffnungsversuche durch Angehörige blieben erfolglos, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

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Den anwesenden Einsatzkräften gelang es nach kurzer Zeit, durch Einschlagen einer Seitenscheibe das Kleinkind aus dem mittlerweile stark aufgeheizten Auto zu befreien.

Das Kind wurde nach einem kurzen medizinischen Check durch das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz Oberwart der Familie übergeben.

Oberwart
Agenturen, paw  | 

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