Wenn Zusammenhalt Berge versetzt: Feuerwehr rüstet sich selbst aus

Eine außergewöhnliche Aktion in Limbach im Bezirk Güssing sorgt für Aufmerksamkeit: Die Ortsfeuerwehr hat sich aus Eigeninitiative ein technisches Einsatzfahrzeug angeschafft – und dieses in monatelanger Arbeit selbst generalüberholt.

Das alte Fahrzeug war nach rund 45 Jahren nicht mehr einsatzfähig. Von der Feuerwehr Brunn am Gebirge (NÖ) übernahm man ein gebrauchtes schweres Rüstlöschfahrzeug (SRF), das anschließend in 6.000 freiwilligen und unentgeltlichen Arbeitsstunden von einer 25-köpfigen Technikcrew der Limbacher Wehr vollständig modernisiert wurde.

60.000 statt 800.000 Euro

Das Fahrzeug verfügt über Kran, Seilwinde, Stromgenerator und Abschleppbrille – insgesamt sind 420 Ausrüstungsgegenstände untergebracht. Das Landesfeuerwehrkommando zeigte sich bei der Abnahme beeindruckt vom durchdachten Beladungssystem; das Fahrzeug wurde mängelfrei abgenommen.

„Die Finanzierung in der Höhe von rund 60.000 Euro erfolgte durch Eigenmittel und Spenden aus der Bevölkerung. Ein neues SRF würde rund 800.000 Euro kosten. Wir haben gezeigt, dass es auch anders geht“, erklärte Ortsfeuerwehrkommandant Rainer Freißmuth.