Rätsel um verschwundenen Unfalllenker: Pkw in Deutschland angemeldet

Am Pinkafelder Gerichtsberg im Bezirk Oberwart kam es am Montag gegen 17.15 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in ein kleines Waldstück gestürzt. Das Fahrzeug blieb zwischen zwei Bäumen stecken. Laut Ersthelfern blieb der Lenker unverletzt, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch verschwunden.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Mitgliedern zur Fahrzeugbergung aus. Gemeinsam mit der Polizei wurde sofort eine Suchaktion gestartet. Trotz Drohneneinsatz blieb der Lenker verschwunden Dabei kamen auch eine Drohne und mehrere Polizeihunde zum Einsatz – allerdings ohne Erfolg. Der Fahrer blieb unauffindbar, die Suche wurde später eingestellt.

Unfall im Waldstück am Pinkafelder Gerichtsberg: Feuerwehr und Polizei suchten vergeblich nach dem Pkw-Lenker.