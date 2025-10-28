Eislaufen am Neusiedler See heuer mit Eisgarantie

Eislaufen auf der größten Natureisfläche Mitteleuropas : Was früher ein Fixpunkt in jedem Winter war, wird in Zeiten der Klimakrise zu einem seltenen Vergnügen. Denn um eine tragfähige Eisfläche auf dem Neusiedler See entstehen zu lassen, sind mehrere Tage mit durchgehend strengem Frost notwendig.

Die gute Nachricht: Im kommenden Winter wird das Eislaufen von 29. November bis 1. März ohne Unterbrechung möglich sein - wenn schon nicht auf dem See selbst, dann in seiner unmittelbaren Nähe. Denn in Podersdorf , der größten Tourismusgemeinde am Steppensee, wird eine Eislaufbahn errichtet.

Ganzjahrestourismus wird forciert

Im Seebad, auf dem Gelände der "Podoplay Familien-Erlebniswelt", entsteht die 600 Quadratmeter große Echt-Eisbahn. Einen Schlittschuhverleih für alle Altersgruppen soll es ebenso geben wie einen Schleifservice für mitgebrachte Schlittschuhe.

Podersdorf setzt damit einen weiteren Schritt in Richtung Ganzjahresdestination. Rene Lentsch, Geschäftsführer des Tourismus Podersdorf am See dazu: "Mit 'Podo on ice' schaffen wir ein Angebot, das gleich mehrere Ziele vereint. Einerseits ermöglichen wir den Einheimischen und Menschen aus der Region verlässlichen Eislaufspaß – gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie Eislaufen lernen können, auch wenn der See nicht zufriert. Gleichzeitig beleben wir damit unsere Ortschaft in der Wintersaison, unterstützen die geöffneten Gastronomiebetriebe und setzen einen weiteren wichtigen Schritt, um Podersdorf auch als attraktives Winter-Ausflugsziel zu etablieren."