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Burgenland

Oberwart: Kind in öffentlicher WC-Anlage eingesperrt

Nach wenigen Minuten konnte das Kind wieder wohlbehalten zu seinen Eltern zurückkehren. Die Feuerwehr behob den technischen Defekt.
23.06.2026, 08:35

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Feuerwehrmann vor öffentlicher Toilettenanlage mit offener Tür.

In Oberwart ist ein Kind am Montagabend in einer öffentlichen WC-Anlage eingesperrt gewesen. Ein technischer Defekt dürfte dafür gesorgt haben, dass der Türsensor für die Öffnung nicht mehr funktioniert hat.

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Die Stadtfeuerwehr Oberwart rückte kurz nach 19 Uhr aus und startete die Anlage komplett neu. Die Tür konnte so nach wenigen Minuten wieder geöffnet und das Kind wohlbehalten den Eltern übergeben werden.

Oberwart
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