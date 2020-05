Feuerwehr befreite jungen Lenker aus Wrack

Ein junger Autofahrer hat sich Montagfrüh zwischen Winden am See und Kaisersteinbruch, Bezirk Neusiedl am See, mit seinem Pkw mehrmals überschlagen und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der 17-Jährige war am Montag gegen 7.30 Uhr in Richtung Winden am See unterwegs. „Bei einem Überholmanöver in einer Rechtskurve kam der Bursche von der Fahrbahn ab, überschlug sich etliche Male und landete links im Straßengraben“, schildert ein Beamter der Polizeiinspektion Parndorf.