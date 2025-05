Fertörakos: Der lange Weg zum ungarischen See-Paradies

Endlich wieder angeln am Neusiedler See . Tibor, Gusztáv und István werfen ihre Leinen aus. Fast sechs Jahre lang war den drei Herren mittleren Alters diese kleine Freude verwehrt geblieben. Doch seit der Seezugang in Fertőrákos vor zwei Wochen wieder geöffnet wurde, kommt er jeden Tag hierher, sagt Gusztáv. Hierher, an den einzigen ungarischen Strandabschnitt des Neusiedler Sees - oder Fertő , wie er hier heißt.

An das protzige Tourismusprojekt der Orbán-Regierung erinnert noch ein großes Werbeschild an der See-Zufahrt. Es vergilbt langsam, aber noch lässt sich erkennen, was geplant war: Ein riesiger Hotelkomplex mit 100 Zimmern, 40 Reihenhäuser direkt am Wasser, eine Hafenanlage mit 800 Anlegeplätzen, ein modernes Strandbaad mit Pools, Sportanlagen, Tennisplätzen. Die 2019 kolportierte Investitionssumme: 75 bis 100 Millionen Euro.

© Paul Haider Fertörakos im Mai 2025.

Von den hochtrabenden Plänen umgesetzt wurde letztlich nur ein Teil der Hafenanlage für 400 Boote. Da, wo das neue Strandbad den österreichischen Nachbarn längst Konkurrenz machen sollte, vermitteln 40 Hektar gerodete Fläche - nach wie vor mit Bauzäunen abgesperrt - einen ziemlich trostlosen Eindruck.

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man auf das gegenüberliegende Ufer blickt: Man sieht die Seebühne Mörbisch. Die Seefestspiele werden im Sommer wieder Zehntausende Gäste ins Burgenland locken. Im wenige Kilometer entfernten Fertőrákos hingegen tut sich erst einmal gar nichts.

© Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025 © Paul Haider Fertörakos im Mai 2025

Das Tourismusprojekt wurde 2022 auf Eis gelegt, die heftigen Proteste dagegen dürften nicht den Ausschlag gegeben haben. Der damals historisch niedrige Wasserstand des Neusiedler Sees, in Verbindung mit den damals explodierenden Baukosten, schon eher.

Wissenswertes Fertőrákos (deutscher Name: Kroisbach) ist die ungarische Nachbargemeinde von Mörbisch und St. Margarethen im Komitat Győr-Moson-Sopron. Hier wohnen 2.500 Menschen, rund zehn Prozent der Bevölkerung zählen sich zur Volksgruppe der Ungarndeutschen. Fertőrákos ist Teil des österreichisch-ungarischen UNESCO-Welterbes „Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See“ und liegt im Nationalpark Fertő-Hanság. Das Seebad sowie die Hafenanlage in Fertőrákos waren bis 1989 den kommunistischen Kadern vorbehalten.

"Orbán ist wie Trump", sagt Gusztáv, während er seine Angelrute positioniert. Was er damit meint? Dass auf große Ankündigungen nicht immer die entsprechenden Taten folgen.

Pfahlbauten abgerissen 2021 sollte alles noch ganz schnell gehen in Fertőrákos. Den Besitzern der Pfahlbauten, die als Superädifikate am Wasser gebaut waren, wurde zunächst die Pacht gekündigt, dann flatterten Abrissbescheide ins Haus. Die idyllischen Urlaubsheime mussten abgetragen werden - auf eigene Kosten der Bewohner. Zu den Betroffenen zählte auch Gastronom Walter Eselböck mit seinem berühmten "Haus im See". Bald nachdem die Pfahlbauten verschwunden waren, fuhren die Bagger für Erdarbeiten auf. Bis heute wurde jedoch nichts Neues gebaut.

2024 legte, spät aber doch, auch Ungarns Oberster Gerichtshof sein Veto gegen das Megaprojekt ein. Nach einer Klage von Greenpeace wurde entschieden, dass die brach liegende Baustelle nur für ein Projekt reaktiviert werden darf, das in Einklang mit der Flora und Fauna des Nationalparks Neusiedler See steht. Was jetzt geplant ist Projektleiter Attila Barcza gab dem ORF vergangene Woche einen groben Überblick darüber, was in Fertőrákos nun geplant wird. Das Mega-Hotelprojekt sei demnach endgültig ad acta gelegt worden, stattdessen ist von einem "naturnahen Tourismuskonzept" die Rede. In die Planung soll nun auch die Bevölkerung mit einbezogen werden. Was Barcza schildert, ähnelt den Einrichtungen auf österreichischer Seite: Ein Strandbad mit großzügigen Grünflächen, Gastronomiebetrieben und Umkleidekabinen soll es werden. Zum Zeitplan werden noch keine Angaben gemacht.