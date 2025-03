New Yorker Discofieber auf der Seebühne Mörbisch

Das Erfolgsrezept der 1970er-Jahre funktioniert offensichtlich auch noch 2025: Das Musical "Saturday Night Fever" lässt mit der unvergesslichen Musik der Bee Gees die goldenen Jahre des Disco-Sounds am Neusiedler See wieder aufleben.

Der Film mit John Travolta in der männlichen Hauptrolle wurde 1977 zum Kassenschlager. In Mörbisch schlüpfen im Sommer alternierend zwei Schauspieler in die Rolle des Tony Manero: Fabi Diso aus Deutschland und der Burgenländer Paul Csitkovics.

Kein zweiter Travolta

Von Alfons Haider bekamen die beiden eine wichtige Vorgabe – sie sollen der Rolle ihre eigene, persönliche Note verleihen: "Jede Ähnlichkeit zu John Travolta wäre tödlich und wollen wir auch nicht." Was Fans des Travolta-Films freuen dürfte: Die Lieder der Bee Gees werden auf der Seebühne im englischen Original gesungen.