Ferrari-Flair an der Landstraße

Es gibt Menschen, die reich sind. Dann gibt es Menschen, die mehr Geld haben, als sich unsereins vorstellen kann. Und schließlich gibt es noch Menschen, die so viele Ferraris besitzen, dass sie beim Renovieren ihres Landsitzes ganz einfach vergessen, dass da noch einer in der Garage steht.

"Auch wenn es keiner glaubt, so ist es", erzählt Manfred Peck, der dort eine Ferrari-Werkstatt betreibt, wo man sie kaum vermutet: an einer unscheinbaren Straße im burgenländischen Parndorf. Der 40-Jährige gilt in Österreich als Platzhirsch für die berühmte italienische Automarke. Nur in Wien gibt es noch eine Werkstatt.

Der Herr, der vor 30 Jahren seinen 365-er (derzeitiger Wert: 150.000 Euro) vergessen hat, ist heute international in der Immobilienbranche tätig. Über Umwege landete das schöne Stück in Parndorf. Ob es je abgeholt wird, weiß Peck nicht. Den Besitzer kennt er natürlich. "Mir würde es aber nichts ausmachen, wenn der 365-er nicht abgeholt wird", sagt Peck lächelnd. Das Schaustück steht zwar bedeckt mit einer samtenen roten Decke im Modena Motorsport-Schauraum am Heidehofweg, aber ein Ferrari ist ein Ferrari, "da braucht man nicht alles sehen", ist Peck überzeugt.