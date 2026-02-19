Felber will’s besser machen als Babler

Was haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und das einfache SPÖ-Mitglied Berthold Felber gemeinsam? Beide – so darf man annehmen – gelten in der Bundesparteizentrale der SPÖ als beständiges Ärgernis, als lästige Genossen aus dem Burgenland. Während sich Doskozil vor dem Bundesparteitag am 7. März in Wien aber in der Öffentlichkeit betont zurückgehalten hat, beschäftigt der 71-jährige Unternehmer aus dem Mittelburgenland die Bundespartei aktuell umso mehr.

Wie – erfolglos – schon bei den beiden Parteitagen 2023, will Felber auch im März Bundesparteivorsitzender werden. Dass nur der amtierende Parteichef Andreas Babler auf dem Stimmzettel steht, Felber (und ein weiterer Kandidat) von den Delegierten jedoch nur gewählt werden können, indem man ihren Namen auf den Stimmzettel schreibt, widerspricht laut Felber nicht nur dem Gleichheitsgrundsatz, sondern auch dem Parteistatut. Dort steht unter § 28, Absatz 11, dass als Wahlvorschläge „neben den Vorschlägen von Wahlkommissionen“ (...) auch „Bewerbungen von Parteimitgliedern“ gelten.