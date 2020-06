Faymann: Klare Absage an Pensionsautomatik

Kommenden Freitag kandidiert Werner Faymann erneut als SPÖ-Chef. Vor zwei Jahren hatte er es am Parteitag auf nur 83,4 % Zuspruch gebracht. Nun will er besser abschneiden. Seit Wochen wirbt er für sich. Gestern tat er er das beim Parteitag der burgenländischen Roten (bei dem deren Vormann Hans Niessl mit 96 % wiedergewählt worden ist). Mit kämpferischen Tönen für eine Steuerreform („Die, die besonders viel haben, sollen mehr beitragen“) und gegen die von der ÖVP gewünschte Pensionsautomatik (Antrittsalter wird – angelehnt an Parameter, vor allem die Lebenserwartung – automatisch „angepasst“).

„Der Vorschlag, das einem Automaten zu übertragen, wäre ein Aus-der-Hand-Geben der wichtigsten sozial- und wirtschaftspolitischen Werkzeuge, die wir haben“, postulierte Faymann. Und: „Das ist eiskalt. Wir brauchen keine Automaten, sondern Menschen, die sich für andere einsetzen. Man kann nicht wollen, dass die Menschen länger arbeiten, wenn es die Arbeitsplätze nicht gibt.“

Des Parteichefs Botschaft an die Genossen auch in den übrigen Bundesländern: „Es ist beeindruckend, wie die burgenländische SPÖ zusammenhält. Glaubt mir, ich hätte das gern in ganz Österreich so in der Sozialdemokratie.“

SPÖ-Geschäftsführer Norbert Darabos drängte via ORF-Radio erneut auf eine „Millionärssteuer“. Und er schloss nicht aus, letztlich die Bürger entscheiden zu lassen. Sollten Rot und Schwarz bei der Steuerreform nicht handelseins werden, wäre eine Volksbefragung „empfehlenswert“. Was sagt die ÖVP zu diesem Ansinnen? „Für uns stellt sich diese Frage derzeit nicht. Wir haben einen Reformfahrplan bis März“, heißt es in der Parteizentrale. Generalsekretär Gernot Blümel sagt: „Die Nervosität vor dem eigenen Parteitag darf kein Grund sein, die Regierungsarbeit zu unterminieren.“

