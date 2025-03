Faschingsende: Tipps für die letzten Stunden des närrischen Treibens

Wenn am Rosenmontag im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt und im "Komm´Zentrum" Deutsch Schützen (jeweils ab 14 Uhr) die vielleicht letzten Kindermaskenbälle des heurigen Faschings über die Bühne gehen, stimmen sich in den Bezirkshauptstädten und auch in der Landeshauptstadt selbst die hauptverantwortlichen "Narren" auf den Höhe- und zugleich Schlusspunkt am Faschingsdienstag ein.

Dass heuer besonders ausgiebig gefeiert wurde, liegt an der relativen langen Faschingszeit : Die dauert heuer nämlich bis zum 4. März, im kommenden Jahr ist dann schon am 17. Februar Schluss mit lustig.

Experte Helmut Steiger von der Arbeiterkammer Burgenland hat die Antworten: "Wer sich verkleiden will, sollte das unbedingt vorher mit dem Arbeitgeber absprechen." Denn nicht in jeder Branche sind Kostüme gern gesehen oder überhaupt zulässig.

Wer sich verkleiden muss

Gerade in formellen Arbeitsumfeldern, etwa Banken oder Versicherungen, gilt eine strenge Kleiderordnung – hier sind Faschingskostüme meist nicht gestattet. Auch aus Gründen der Arbeitssicherheit gibt es klare Einschränkungen: "In Betrieben mit Maschinen, wie etwa an einer Drehbank, sind weite Kleidungsstücke nicht erlaubt – das betrifft also auch Faschingskostüme", so Steiger.