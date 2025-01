Jetzt sind die burgenländischen Narren am Wort

Die lustigste Zeit des Jahres startet jetzt voll durch und mit ihr auch die Narren. Heuer kann besonders lange ausgelassen gefeiert werden, der Faschingsdienstag als Höhepunkt ist nämlich erst am 4. März.

Während in vielen kleineren Ortschaften schon diverse Feuerwehrbälle über die Bühne gegangen sind, stehen am kommenden Samstag gleich zwei Großereignisse der Kategorie "sehen und gesehen werden" auf dem Programm: der Ball der Wirtschaftskammer in Eisenstadt und der Garnisonsball in Güssing.

© Jens Krauss Die Wirtschaftskammer Burgenland lädt am Samstag zum Ball nach Eisenstadt.

Für Anlässe dieser Art hat Martina Mohapp, Landesinnungsmeisterin für Mode und Bekleidungstechnik, einige Tipps für die Ballgäste parat: "Die Ballmode 2025 setzt auf kräftige Farben wie Smaragdgrün, Königsblau und Bordeauxrot. Fließende Stoffe wie Seide, Chiffon und Satin dominieren und sorgen für eine edle Optik." Generell mache eine Mischung aus klassischen Elementen und modernen Details die Ballmode 2025 besonders vielseitig und stilvoll, so die Modeexpertin.

Wissen Wann ist Fasching?

Faschingsbeginn ist ja schon am 11. November, so richtig los geht es aber erst nach Weihnachten. Faschingsdienstag ist immer in der Woche vor Ostern, das wiederum – von der Kirche im 4. Jahrhundert so festgelegt – auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt. Warum gibt es den Fasching?

Der Fasching hat seine Wurzeln in heidnischen Frühlingsfesten, bei denen das Ende des Winters gefeiert und die Wiedergeburt der Natur begrüßt wurde. Mit der Christianisierung Europas wurde der Fasching in den liturgischen Kalender integriert und markiert seither die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern.

Ebenso wichtig ist das richtige Styling für die Haare. "Wenn es um glamouröse Frisuren geht, stehen der Sleek Bun (streng am Hinterkopf gebundener Dutt; Anm.) und der Chignon (loser Knoten am Hinterkopf mit oder ohne Zöpfen gestaltet; Anm.) mit Verzierungen hoch im Kurs", weiß Landesinnungsmeister Diethard Mausser. "Glitzernde Accessoires wie Haarspangen oder zarte Blumen unterstreichen dabei den besonderen Look." Aber nicht nur die Ballsaison ist am Höhepunkt, auch die Faschingsgilden des Burgenlandes bereiten sich auf den "Tag X", also den Faschingsdienstag vor. So laden die Krebsler aus Oberpullendorf schon an diesem Wochenende zu den ersten drei von insgesamt sieben "Kapplsitzungen" ins Gasthaus Domschitz.

Dazu gibt es noch einen Krebsler-Ball am 22. Februar im Rathaus und natürlich den Umzug am Faschingsdienstag ab 11.30 Uhr – alle Informationen dazu finden Sie online unter krebsler-gilde.at. Lachen statt Alltag Besonders lustig wird es heuer auch wieder beim Faschingskabarett Güssing. Unter dem Motto "Lachen statt Alltag" sind im Kulturzentrum Oberschützen insgesamt vier Vorstellungen angesetzt – alle Termine finden Sie unter musicalguessing.com. Und am Faschingsdienstag selbst finden neben Oberpullendorf auch in Eisenstadt, Mattersburg, Oberwart, Güssing und Jennersdorf große Umzüge statt – zusätzlich zu den vielen kleineren in den Ortschaften zwischen Kittsee und Kalch.