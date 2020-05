"Fantastisches Programm" auf der Burg Forchtenstein

Als Christa Prets vor 19 Jahren noch Burgenlands Kulturlandesrätin war – sie wechselte danach nach Brüssel – kamen Forchtensteiner zu ihr mit der Bitte, ob sie sich nicht für eine Kulturveranstaltung auf der Burg einsetzen könnte. Immerhin hatte die Burg mit den Grillparzer-Festivals Tradition. Sie, Prets, fragte damals Gerhard Krammer, der im ORF-Burgenland die Sendung Kinderpunschkrapferl moderierte, ob er nicht eine Idee hätte. Seine Idee war eben, ein Kinderspektakel auf ins Leben zu rufen.

Gesagt, getan. Die beiden holten noch den umtriebigen Horst Horvath ins Boot und Forfel, die Maus, ward geboren. "Sehr unterstützt hatte uns damals Fürstin Melinda Esterházy. Ihr können wir viel verdanken", erinnert sich Horvath. Es kommen immer mehr Besucher. Waren es anfangs an die 10.000, so freundeten sich im vergangenem Jahr 21.109 mit der Maus an.