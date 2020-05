Familypark konstant auf Höhenflug

Entgegen einer Berg- und Talfahrt wie auf der Achterbahn können die Betreiber des Familyparks Neusiedlersee eine konstante Besucherfrequenz verbuchen. Wie bereits 2011 haben in der diesjährigen Saison von 31. März bis 28. Oktober mehr als 400.000 Gäste das Angebot der Spaß-Oase bei St. Margarethen wahrgenommen. 14.000 Jahreskarten zu je 50 Euro konnten an Familien mit Kind und Kegel gebracht werden.

Den beständigen Höhenflug hat sich die betreibende M. Müller Ges.m.b.H. auch etwas kosten lassen, rund 2,8 Millionen Euro wurden in neue Attraktionen wie in den „Apfelflug“ gesteckt – eines der Highlights, das „sehr gut angekommen ist“, zeigt man sich im Familypark Neusiedlersee zufrieden. Vor allem das neue Wasserkarussell „Fliegende Fische“ mit seiner langarmigen Krake habe sich als Renner herausgestellt, das Feedback der Gäste sei „ausgesprochen positiv“ ausgefallen.

Achterbahn



Auf den Lorbeeren will man sich aber nicht ausruhen, auch in der Saison 2013 soll eine neuen Attraktion Vergnügungshunger auf der 140.000 großen Fläche stillen. Deren Name: „Rattenmühle“. Dahinter steckt eine Familien-Achterbahn, die sich durch „enge Kurven, rasante Richtungswechsel, waghalsige Kamelbuckel und Talfahrten“ auszeichnet, verrät Geschäftsführer Mario Müller, ab kommenden Juni soll die „Rattenmühle“ im wahrsten Sinn Spaß machen. Auf einen Publikumsmagnet setzt man ab Saisonstart am 23. März 2013 mit dem Tierpark, dieses Herzstück komme „irrsinnig gut“ an.