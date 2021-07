Falsche Polizisten: Frau legte Geld und Schmuck vor Haustür

Am Mittwochnachmittag erhielt eine 76-jährige Nordburgenländerin einen Anruf von einem Betrüger, der sich als Beamter des Landeskriminalamtes Wien ausgab.

Er teilte der Frau mit, dass am heutigen Tag rumänische Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Zettel aufgefunden wurde, worauf ihr Name stand und die Wörter „Bargeld, Schmuck und Gold“. Der Anrufer gab weiters an, dass mehrere Komplizen flüchtig seien und in der kommenden Nacht bei ihr einbrechen werden. Die Frau solle schauen ob sie Wertgegenstände und Bargeld habe und eine Kollegin werde sich später melden.