Fahrverbot für gewisse Stunden

Die Gemeinden Schattendorf in Österreich und Somfalva/Agendorf in Ungarn haben es im Jahre 2008 ja gut gemeint. Man wollte einen unkomplizierten Grenzübergang – von der EU finanziert und begrüßt – zwecks guter Nachbarschaftsbeziehung der Bevölkerung schaffen. 2010 wurde dann asphaltiert, und die Pkw – im Gegensatz zu den Radfahrern – begannen zu rollen. Waren es 2008 im Schnitt an die 360 Autos, die gezählt wurden, sind es mittlerweile 2300. An Spitzenzeiten rollen 370 Fahrzeuge pro Stunde auf der Agendorfer-Straße, die auch verkehrstechnisch mit einer Breite von 3,50 Meter für diesen Verkehr gesetzlich nicht zulässig ist.

"Wir wurden von den Fakten überrollt. Der Verbindungsweg ist zu einer Pendler-Ausweichroute geworden", sagt Schattendorfs Bürgermeister Johann Lotter.

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn der ausufernde Pendlerverkehr, so SPÖ-Bezirksvorsitzende Christian Illedits, sorge seit Monaten für Kritik in der Schattendorfer Bevölkerung und den umliegenden Gemeinden ( der KURIER berichtete): "Unser gemeinsames Ziel sind temporäre Fahrverbote zu den Hauptverkehrszeiten, um den Pendlerverkehr auszuschließen."

Dieses gemeinsame Ziel der Anrainergemeinden und der SPÖ wird durch ein Verkehrsgutachten der burgenländischen Landesregierung unterstützt, das jetzt als Entscheidungsgrundlage für die Bezirkshauptmannschaft vorliegt. "Wenn alles gut geht", und damit rechnet SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Illedits, "wird Mitte März das zeitliche Fahrverbot seine Gültigkeit haben". Er gehe davon aus, dass die BH Mattersburg die entsprechende Verordnung bis zum 27. Februar erlassen wird.