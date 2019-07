Export: Kleines Land erobert mit Wein die große, weite Welt

Hätten Sie gewusst, welches das bekannteste Weinbaugebiet Österreichs ist?

Laut einer Imagestudie, die Österreich Wein über das Marktforschungsinstitut „marketmind“ in Auftrag gegeben hat, sollte in Österreichs Bevölkerung die Wahrnehmung der verschiedenen Weinbaugebiete evaluiert werden.

Das Ergebnis: „Das Burgenland ist das bekannteste Weinbaugebiet Österreichs“, sagt Agrar-Landesrätin Astrid Eisenkopf ( SPÖ) am Donnerstag bei der Präsentation der DAC Rosalia Weine in Forchtenstein (siehe Zusatzbericht). Doch nicht nur in Österreich genießen die pannonischen Rebensäfte ein gutes Image: Auch im Ausland sind die Weine begehrt.