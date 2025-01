Geschichte im Karton: Exponate des Landesmuseums Burgenland siedeln

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Das Landesmuseum Burgenland wird saniert und im Herbst 2026 wiedereröffnet, rechtzeitig zum hundertjährigen Bestehen.

Glaubt man diversen Top-10-Listen im Internet, dann gehört ein Umzug zu den stressigsten Lebensereignissen, die der moderne Mensch zu bewältigen hat. Verglichen mit dem Umzug, den das Landesmuseum Burgenland in diesen Tagen stemmt, nimmt sich der Aufwand eines durchschnittlichen Wohnortswechsels allerdings ziemlich harmlos aus.

Nachdem es im vergangenen Jahr durch Starkregen zu einem Wassereintritt gekommen ist, wird das Museum nun umfassend saniert - seit 23. Dezember 2024 sind seine Türen für Besucher geschlossen. Das bedeutet auch, dass tausende Exponate aus mehr als 8.000 Jahren Menschheitsgeschichte vorübergehend ein neues Zuhause brauchen. Zum Beispiel das Skelett eines Höhlenbären, das umhüllt von Luftpolsterfolie auf seinen Abtransport wartet. Oder verschiedenste archäologische Schätze wie Münzen, Zunfttruhen und diverse Haushaltsgegenstände, die bis in die Jungsteinzeit zurückdatieren. Sie werden in Kartons verpackt und in ein externes Depot überstellt - dessen Standort "aus Sicherheitsgründen" geheim bleibt, wie es heißt.

In den Museumsräumen bleiben nur leere Vitrinen zurück - und einige wenige Schätze, die entweder zu groß oder filigran für einen Umzug sind. Einige Beispiele: Die barocke Haydn-Orgel in der Aula, die römischen Grabsteine im Untergeschoß oder die fix verbauten Mosaike. Diese permanenten Exponate werden während der Umbauarbeiten abgedeckt.

Großes Gerät kam bei der Räumung der hauseigenen Bibliothek zum Einsatz. Statt die Bücherkisten über eine Wendeltreppe aus dem Haus zu schaffen, wurde der Kran von der Baustelle nebenan angefordert. So konnten die Bücher über die Terrasse abtransportiert werden, erzählt Abteilungsleiterin Margit Fröhlich: "Das war eine große Erleichterung".

"Alles leer" bis Ende Februar Museumsdirektor Gert Polster gab der APA ein Update zu dem aufwendigen Umzug: "Wir peilen Ende Februar an, dann sollte alles leer sein". Danach können die eigentlichen Arbeiten im Museum beginnen. Dabei werden einerseits Schäden an dem die Jahre gekommenen Haus behoben. Andererseits werden die 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche technisch auf den neuesten Stand gebracht - etwa mit schonender LED-Beleuchtung. Ein Augenmerk wird auch auf die Barrierefreiheit gelegt: Der Stiegenaufgang in der Aula wird verkleinert und ein Lift eingebaut.

Die Wiedereröffnung des Landesmuseums ist für Oktober 2026 geplant, pünktlich zu seinem 100-jährigen Bestandsjubiläum. Dazu passend soll es auch eine Sonderausstellung "100 Jahre Landesmuseum" geben. Das Burgenland wird 2026 auch den Österreichischen Museumstag ausrichten. Für die 21 Mitarbeiter - elf im Wissenschaftsbereich, zehn im Betrieb und in der Kulturvermittlung - werde es auch genug Arbeit geben, während das Museum geschlossen ist, sagt Direktor Polster. Im Laufe des Jahres 2026 dürfen Höhlenbär & Co. dann wieder zurück in ihr Zuhause in der Eisenstädter Museumsgasse übersiedeln.