Explosion im Auto: Burgenländer erlitt Verbrennungen

Vergangenen Freitag kam es im Ortsgebiet von Mörbisch zu einer Explosion in einem Pkw, bei der ein Mann verletzt wurde.

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag berichtete, habe eine Zeugin starke Rauchentwicklung aus einem Auto wahrgenommen, das am Straßenrand der B10 abgestellt war. Sie verständigte daraufhin die Einsatzkräfte .

Wie sich herausstellte, war es im Pkw zu einer Explosion gekommen, bei der der 70-jährige Lenker aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung Verbrennungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde zunächst ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht und zur weitern Behandlung in das AKH Wien überstellt.

Ersterhebungen der Polizei ergaben, dass der 70-Jährige zur Starenabwehr unterwegs gewesen war und zwei dafür geeignete Pistolen sowie rund 150 Patronen im Fußraum der Beifahrerseite transportiert hatte.

Warum es zur Explosion kam, ist noch unklar. Durch die Druckwelle wurden jedenfalls die Heck- und Frontscheibe des Autos zerstört. Ein Großteil der Druckwelle konnte laut Polizei durch das geöffnete Fenster des Fahrers entweichen, weshalb wohl Schlimmeres verhindert wurde.

Die Pistolen wurden sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht, um der Ursache für die Explosion auf den Grund zu gehen.